Центровой Роберт Уильямс выбыл на 2 недели с растяжением задней поверхности бедра

Роберт Уильямс получил очередную травму.

Центровой перешел в «Портленд » перед началом предыдущего сезона в результате обмена Дрю Холидэя.

26-летний баскетболист отыграл 6 матчей в прошлом розыгрыше регулярного чемпионата и 35 в позапрошлом.

Уильямс получил растяжение задней поверхности левого бедра в тренировочном лагере и пропустит 2 недели.

Баскетболист считался одним из кандидатов на обмен.