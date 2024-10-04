Центровой Роберт Уильямс выбыл на 2 недели с растяжением задней поверхности бедра
Роберт Уильямс получил очередную травму.
Центровой перешел в «Портленд» перед началом предыдущего сезона в результате обмена Дрю Холидэя.
26-летний баскетболист отыграл 6 матчей в прошлом розыгрыше регулярного чемпионата и 35 в позапрошлом.
Уильямс получил растяжение задней поверхности левого бедра в тренировочном лагере и пропустит 2 недели.
Баскетболист считался одним из кандидатов на обмен.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Портленда»
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