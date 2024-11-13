«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса или Роберта Уильямса

Названы два центровых, которые могут заинтересовать «Лейкерс».

По словам инсайдера Марка Стейна, в сферу интересов лос-анджелесского клуба входят Йонас Валанчюнас («Вашингтон») и Роберт Уильямс («Портленд»).

«Обратите внимание на Валанчюнаса, это определенно имя, которое по праву все еще на радаре «Лейкерс ». И посмотрим, как будет складываться сезон для «Вашингтона ». У «Портленда » ужасное начало сезона, но Роберт Уильямс снова в деле», – отметил Стейн.