4

«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса или Роберта Уильямса

Названы два центровых, которые могут заинтересовать «Лейкерс».

По словам инсайдера Марка Стейна, в сферу интересов лос-анджелесского клуба входят Йонас Валанчюнас («Вашингтон») и Роберт Уильямс («Портленд»).

«Обратите внимание на Валанчюнаса, это определенно имя, которое по праву все еще на радаре «Лейкерс». И посмотрим, как будет складываться сезон для «Вашингтона». У «Портленда» ужасное начало сезона, но Роберт Уильямс снова в деле», – отметил Стейн.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
возможные переходы
logoЛейкерс
logoПортленд
logoНБА
logoВашингтон
logoЙонас Валанчюнас
logoРоберт Уильямс
Марк Стейн
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» разрешают Бронни Джеймсу играть только в домашних матчах G-лиги
5сегодня, 16:23
Энтони Дэвис о переводе Расселла на скамейку: «Ради победы в чемпионате все должны идти на жертвы»
4сегодня, 10:57
Энтони Дэвис получил разрешение сыграть против «Мемфиса», несмотря на повреждение глаза
3сегодня, 07:00
Кристиан Вуд пропустит как минимум еще один месяц из-за боли в колене
3вчера, 20:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Клуж» – «Литкабелис», «Бешикташ» против «Гран-Канарии» и другие матчи
8 минут назадLive
Евролига. «Партизан» – «Барселона», «Париж» сыграет с «Жальгирисом»
19 минут назадLive
НБА. «Филадельфия» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом» и другие матчи
111 минут назад
Гилберт Аренас: «Дока Риверса следовало уволить, когда он проиграл «Буллс»
139 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл в гостях «Уралмаш» и одержал 8-ю победу подряд, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Енисея» в Красноярске
10сегодня, 16:27Live
«Лейкерс» разрешают Бронни Джеймсу играть только в домашних матчах G-лиги
5сегодня, 16:23
Игроки команды, победившей в Кубке НБА, получат по 515 тысяч долларов
3сегодня, 16:00
Лу Уильямс: «Стеф Карри – легендарный трэш-токер»
7сегодня, 15:36
«Не говорите Леброну, что я так сказал». Адам Сильвер назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времен
4сегодня, 15:11Видео
Шакил О′Нил: «У «Никс» проблемы. Они потеряли свою индивидуальность»
сегодня, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
19 минут назад
«Майами» не планирует обмены в ближайшее время
150 минут назад
Йовица Арсич о причинах поражения от «Локо»: «Очень много промахов с открытых бросков и глупых ошибок в простых передачах»
сегодня, 15:47
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»
сегодня, 15:43
Джо Маззулла: «Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей»
сегодня, 15:24
Тайлер Хирро – 7-й игрок в истории НБА, проведший за карьеру несколько матчей с 40+ очками и 10+ трехочковыми
7сегодня, 14:15
Дрэймонд Грин: «Очень хотели выиграть матч. Дело было не в победе над Клэем»
сегодня, 13:38
Семь игроков «Партизана» и «Црвены Звезды» приглашены в сборную Сербии
сегодня, 13:32
Коллин Гиллеспи выбыл с переломом лодыжки
1сегодня, 13:22
Андрей Ведищев: «Считаю «Енисей» претендентом на попадание в плей-офф»
сегодня, 11:58