«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса или Роберта Уильямса
Названы два центровых, которые могут заинтересовать «Лейкерс».
По словам инсайдера Марка Стейна, в сферу интересов лос-анджелесского клуба входят Йонас Валанчюнас («Вашингтон») и Роберт Уильямс («Портленд»).
«Обратите внимание на Валанчюнаса, это определенно имя, которое по праву все еще на радаре «Лейкерс». И посмотрим, как будет складываться сезон для «Вашингтона». У «Портленда» ужасное начало сезона, но Роберт Уильямс снова в деле», – отметил Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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