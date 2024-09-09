«Портленд» может обменять Роберта Уильямса

Роберт Уильямс может перейти в другой клуб

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Блэйзерс» рассмотрят варианты обмена 26-летнего центрового.

«У Уильямса случаются рецидивы, сейчас он тоже возвращается после травмы, но его зарплата составляет 13 миллионов. «Портленд », вполне возможно, будет готов расстаться с ним. Роберт стал бы важной частью команды-претендента в здоровом состоянии», – заявил журналист.

В минувшем сезоне Уильямс из-за травмы колена принял участие всего в 6 матчах регулярного чемпионата.