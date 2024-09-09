«Портленд» может обменять Роберта Уильямса
Роберт Уильямс может перейти в другой клуб
Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Блэйзерс» рассмотрят варианты обмена 26-летнего центрового.
«У Уильямса случаются рецидивы, сейчас он тоже возвращается после травмы, но его зарплата составляет 13 миллионов. «Портленд», вполне возможно, будет готов расстаться с ним. Роберт стал бы важной частью команды-претендента в здоровом состоянии», – заявил журналист.
В минувшем сезоне Уильямс из-за травмы колена принял участие всего в 6 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
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