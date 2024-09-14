Ричардс, Кесслер, Уильямс и Валанчюнас – в сфере интересов «Нью-Йорка»

«Никс» рассматривают варианты усиления передней линии.

В списке потенциальных кандидатов на переход в «Нью-Йорк » Ник Ричардс («Шарлотт»), Уокер Кесслер («Юта»), Роберт Уильямс («Портленд») и Йонас Валанчюнас («Вашингтон»).

«Возможно, «Никс» будут смотреть, как выглядит их текущий состав, а потом уже сделают ход. Независимо от того, как все сложится, решения, которые они примут относительно позиции центра в этом сезоне, будут иметь большое значение», – отметил клубный инсайдер Йен Бегли.