Ричардс, Кесслер, Уильямс и Валанчюнас – в сфере интересов «Нью-Йорка»
«Никс» рассматривают варианты усиления передней линии.
В списке потенциальных кандидатов на переход в «Нью-Йорк» Ник Ричардс («Шарлотт»), Уокер Кесслер («Юта»), Роберт Уильямс («Портленд») и Йонас Валанчюнас («Вашингтон»).
«Возможно, «Никс» будут смотреть, как выглядит их текущий состав, а потом уже сделают ход. Независимо от того, как все сложится, решения, которые они примут относительно позиции центра в этом сезоне, будут иметь большое значение», – отметил клубный инсайдер Йен Бегли.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SNY
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