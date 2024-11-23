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«Идеальный засранец». Тревор Ариза считает, что Джей Джей Редик идеально подходит на роль главного тренера «Лейкерс»

Тревор Ариза считает, что Джей Джей Редик идеально подходит «Лейкерс».

«Он идеальный засранец.

Я имею в виду, что он настолько уверен в том, что делает, благодаря своей подготовке и той уверенности, которая у него была как у игрока. Он был уверен в способности добиться чего-либо и как игрок. Парни, которые усердно работают и уверены в себе, привлекают.

Я думаю, он великолепен. Я думаю, он именно то, что нужно «Лейкерс». В дальнейшем, по мере того, как он будет проводить больше матчей, он будет попадать в больше ситуаций. Я думаю, что он будет становиться лучше», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoДжей Джей Редик
logoТревор Ариза
logoНБА
logoЛейкерс
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