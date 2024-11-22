Далтон Кнехт – будущее «Лейкерс»? Новичка уже обожают Леброн, болельщики и главный тренер

Проводник идей Редика.

«Лейкерс» прервали шестиматчевую победную серию поражением от «Орландо», но при этом сохранили место в пятерке сильнейших команд Запада. Но главное другое. «Пурпурно-золотые» сносят насмешки о легкости игрового расписания, наощупь осваивают придумки главного тренера Джей Джей Редика, и, в целом, не оправдывают ожидания тех, кто надеялся на крах команды.

И это интригует, в данный момент «Лейкерс» находятся в газообразном состоянии, не давая четкого понимания – кристаллизуются их нынешние начинания в нечто серьезное, либо команда попросту сольется на дистанции. Каждое покачивание в одну из этих сторон сопровождается незамедлительной и циклопической реакцией – на то они и «Лейкерс» – именно поэтому недавние успехи новичка Далтона Кнехта подняли на уши всю лигу.

А он хорош?

Кнехт просидел в студентах пять лет и за это время сменил три программы: подготовительный колледж Нортистерн, университет Северного Колорадо и университет Теннесси. Первый год в NCAA он откровенно маялся на лавке, зато после, получив шанс в старте, начал стабильно выбивать по двадцать очков в среднем. Так что ситуация с травмой Руи Хатимуры, место которого Кнехт сходу занял в старте неделю назад, для форварда отнюдь не новая.

О том, что 23-летний Далтон может заиграть в команде НБА сразу, «из коробки», не было ни для кого секретом. Кнехт был признан игроком года своей конференции NCAA, котировался на уровне топ-10 драфта-2024, а кто-то ставил его даже в топ-5 в прогноза, но команды из первой десятки ударились в интернационализм и стали повально выбирать французов. Таинственная экзотика в оберточке казалась интереснее, чем белый парень, который по общепринятым стандартам задержался в студентах на пару «лишних» сезонов.

«Я бы сказал, что был немного удивлен, – реакция Кнехта на вопрос о падении на драфте. – На просмотрах я делал то же самое, что и в колледже. Многие говорили, что я был лучшим игроком драфта. Но когда «Лейкерс» взяли меня под 17-м пиком, я понял, что попал куда нужно. Немногие из новичков могут сказать, что в первый же год играли в одной команде с Леброном. Мне очень повезло, что я здесь».

На самом деле, это «Лейкерс» повезло с Кнехтом. Он не типичный белый снайпер, ищущий шанса на дуге после скидки партнера. Это не Люк Кеннард, Даг Макдермотт, Боян Богданович или Кори Кисперт. Кнехт хорош в отрывах, с готовностью отзывается на аллей-упы, моментами способен играть как слэшер. Иными словами, его запас умений более обширен и разнообразен. Начиная с матча против «Мемфиса» Далтон не только стабильно набирает двузначные цифры, но и остается эффективным. В семи последних матчах его показатель «+/-» лишь единожды уходил в отрицательные величины.

По ходу этой победной серии началась и собственная серия Далтона – результативная. Он самым непосредственным образом повлиял на победы над «Мемфисом» (19 очков), «Новым Орлеаном» (27 очков) и, конечно же, «Ютой» (37 очков).

То, как Далтон отыгрался на «джазменах», стало чуть ли не главной историей уходящей недели. 12 из 16 с игры, включая 9 из 12 трехочковых, 6 – в третьей четверти. В одном из эпизодов паренек настолько разошелся, что отпраздновал очередное попадание жестом Джордана, растерянно пожав плечами.

Сразу подняли статистику: Джордан за весь свой дебютный сезон в НБА забил 9 трехочковых, в то время как Далтон отгрузил 9 одной лишь «Юте». Что ж, осталось только выйти в старте команды Матча звезд, стать лучшим новичком сезона, стать лидером чемпионата по количеству набранных очков и закончить на шестом месте в гонке MVP, тогда сравнение можно будет считать легитимным.

На счастье Кнехта, этого от него никто не требует.

Далтон попал в идеальную систему, к тренеру, который в него верит

Вера, Надежда и Леброн – вообще три ключевых составляющих стратегических наработок Джей Джей Редика, поэтому ставка на молодежь в недоукомплектованной команде – неотъемлемая составляющая его тренерского дебюта. Выбор Кнехта на драфте стал для Редика настоящим подарком.

«Мы не думали, что Далтон будет доступен для выбора под 17-м номером. В нем есть то, чем наша команда на сегодняшний день попросту не располагает. Он подвижный снайпер, при этом довольно габаритный для своего амплуа, он может атаковать с трех дистанций: ближняя, средняя, дальняя. Может быть полезен при работе на подборе. У Далтона масса качеств, которыми можно восхищаться, и я рад, что буду тренировать его».

Год назад команда, уже тогда испытывавшая проблемы с глубиной состава, прошла на драфте мимо Хайме Хакеса (на его счету было четыре сезона в NCAA), взяв под тем же 17-м пиком 20-летнего Джейлена Худа-Шифино (вслед за ним дублем ушли Хакес и Брэндин Подземски). Худ-Шифино незамедлительно завял на скамейке и сыграл всего 21 матч, его контракт на сезон-24/25 уже не стали продлевать. Во второй раз ставка на сырой талант, который раскроется где-то там в будущем, была бы уже просто смехотворной.

Кнехт заканчивал последний сезон в Теннесси с необычайно комплиментарной статистикой конкретно для «Лейкерс»: 48% реализации позиционных трехочковых, 1,22 очка на одно позиционное владение. Это абсолютно летальные цифры для игрока, который, стоя где-нибудь в углу на дуге, может стягивать на себя оборону соперников, расширять пространство для маневра партнерам. А именно это и нужно Дэвису, который никогда не любил быть запертым вблизи кольца, это же любит Леброн, несмотря на возраст, все еще здорово разыгрывающий пик-н-роллы (причем как в качестве отдающего, так и в качестве «проваливающегося» под кольцо).

При этом Кнехт, как уже было сказано, не пассивный игрок. У него не быстрый, но широкий первый шаг, он способен дергать опекуна на встречном движении при проходах в лицевую, а после либо сбрасывать на входящего большого, либо искать контакт в воздухе и наказывать со штрафных (реализация 92,3%). Еще один важный момент – большое количество комбинаций в Теннесси строилось вокруг Кнехта как «каттера», игрока, освобождающегося и получающего мяч после заслонов.

Будь то розыгрыш из-за лицевой, из-за боковой или просто игровая ситуация, Кнехт умело расправлялся с опекунами благодаря заслону или обманному движению. В последнем сезоне за Теннесси из 34 ситуаций, в которых Кнехт оказывался в роли каттера, 27 раз он набирал очки.

А ведь Редик и сам в бытность игроком бегал в таком амплуа, так что сейчас очень многое в его схемах сводится к простым, но действенным двоечкам. Класс нынешнего состава «Лейкерс» не позволяет строить движение мяча а ля «Сперс»-2014. В данном случае чем проще – тем лучше.

Кнехт понимает, что это касается не только действий на площадке, но и поведения, поэтому старается дистанцироваться от сиюминутного успеха. Парень идет третьим в рейтинге на звание Новичка года, болельщики «Лейкерс» уже нарекли его спасителем, а Леброн троллит шестнадцать команд, которые не выбрали Кнехта, но сам Далтон прячется за шаблонные ответы. И это тот случай, когда упрекать за это не стоит.

Кнехт и правда спасет «Лейкерс»?

Команду, которая стабильно пропускает 117,3 очка, бездарно сливает концовки как с «Орландо» и при этом декларирует свою готовность претендовать на что-то – не спасет ничто. Кнехт, несмотря на все его достоинства, игрок-функция, пусть и меняющаяся в зависимости от ситуации. Он таскает рояль и при необходимости способен наиграть «Собачий вальс», но он не станет главным в «Лейкерс».

Но одну важную вещь он уже делает, Далтон подтверждает реноме Редика как тренера, который дает шанс молодым.

Кнехт становится ретранслятором идей Редика на паркете и примером того, что тренер «Лейкерс» ценит в игроках. В смутные времена – а они наступают всегда – наличие рядом такого игрока станет подспорьем для тренера. Прогресс Далтона Кнехта это не только сегодняшний успех, но и отличная страховка на завтра, когда календарь станет менее щадящим, а аппетиты болельщиков, подкормленных неплохим стартом, более непомерными.

Фото: Gettyimages /Harry How, Candice Ward