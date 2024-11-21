4

Кендрик Перкинс: «У Джей Джей Редика есть шанс стать очень хорошим тренером»

Кендрик Перкинс признался, что ошибался насчет Джей Джей Редика.

«Чертов Джей Джей Редик. Позвольте мне отдать ему должное. «Лейкерс» потрясающе начали сезон. Он публично обвинил команду в недостаточно жесткой игре. Он внес коррективы в состав, посадил Д’Анджело Расселла на скамейку запасных. Д’Анджело Расселл отреагировал великолепно. Энтони Дэвис отреагировал на Джей Джей Редика с самого начала сезона. Леброн Джеймс отреагировал на Джей Джей Редика с самого начала сезона.

Всем известно, насколько амбициозен Джей Джей в медиапространстве. Он оказался таким же амбициозным на боковой линии. Джей Джей настроен серьезно. Я должен ему поаплодировать. Я думал, что он будет долго раскачиваться. Я скептически относился к его отношениям с Дэвисом.

Джей Джей выполнил все пункты, и похоже, что у него есть шанс стать очень хорошим тренером на всю оставшуюся карьеру», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Кендрика Перкинса в соцести X
logoДжей Джей Редик
logoД’Анджело Расселл
logoЭнтони Дэвис
logoЛеброн Джеймс
logoКендрик Перкинс
logoНБА
logoЛейкерс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Восстановление Джарреда Вандербилта проходит медленнее ожиданий «Лейкерс», следующее обследование – через 2 недели
8сегодня, 09:32
«Очень яркая». Джей Джей Редик недоволен дизайном площадки «Лейкерс» в Кубке НБА
3вчера, 16:27Фото
Джей Джей Редик о внимании к Кнехту: «Совершенно не беспокоюсь о Далтоне в этом смысле. Он ничего не боится»
вчера, 08:59
Бывший игрок НФЛ: «На месте Бронни Джеймса я бы умолял «Лейкерс» разрешить летать с командой G-лиги на гостевые матчи»
1417 ноября, 18:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хьюби Браун проводит последний сезон на ESPN
13 минут назад
Лука Дончич пропустит как минимум неделю из-за растяжения запястья
47 минут назад
Ричард Джефферсон о Джоэле Эмбииде: «Очень печально, когда дети вынуждены поучать своих родителей»
4сегодня, 15:13
Джоэл Эмбиид: «Я причина всего, поэтому возьму на себя вину за все»
9сегодня, 13:44
Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Париж», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном» и другие матчи
сегодня, 13:15
Евробаскет-2025. Квалификация. Северная Македония встретится с Литвой, Дания сыграет с Сербией и другие матчи
1сегодня, 13:10
Скотти Барнс может вернуться на площадку в матче против «Миннесоты»
сегодня, 12:04Фото
Дрэймонд Грин о Брэндине Подземски: «Он слишком многого ждет от себя. В этом нет необходимости»
2сегодня, 11:48
«Он буквально сует свой нос в каждое владение». Брэндин Подземски снова получил удар по лицу
5сегодня, 11:30Фото
Яннис Адетокумбо: «Казалось, что мы проиграли 20 матчей. Больше не хотим такого»
1сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Стефен Карри дал пять юному болельщику после попадания с фолом
3 минуты назадВидео
Виталий Фридзон о Кубке Дружбы: «Сейчас важны любые турниры. Главное — играть, а не сидеть взаперти»
29 минут назад
«Д’Анджело Расселлу пора думать о награде лучшему запасному». Эдди Джонсон считает, что Далтон Кнехт должен выходить в стартовой пятерке
34 минуты назад
Андрей Кириленко: «Владислав Емченко – один из лидеров сборной, на нем большая ответственность»
сегодня, 14:33
Болельщик «Бакс» забросил с середины площадки от верхнего края щита и выиграл 10 тысяч долларов
1сегодня, 14:26Видео
Клэй Томпсон: «Мне все равно, сколько бросков я совершу, я хочу быть максимально эффективным»
сегодня, 14:19
Генеральный менеджер «Монако» об увольнении Саши Обрадовича: «Смена тренера – единственный способ встряхнуть ситуацию»
сегодня, 14:07
«Давай сегодня обойдемся без эмоций». Судья сказал Дрэймонду Грину, что слушал его подкаст
2сегодня, 13:53Видео
Никола Вучевич забросил необычный мяч с отскоком от пола, судьи засчитали потерю
2сегодня, 13:33Видео
«Юта» отчислит Джейсона Престона
сегодня, 13:19