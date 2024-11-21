Кендрик Перкинс: «У Джей Джей Редика есть шанс стать очень хорошим тренером»

Кендрик Перкинс признался, что ошибался насчет Джей Джей Редика.

«Чертов Джей Джей Редик. Позвольте мне отдать ему должное. «Лейкерс » потрясающе начали сезон. Он публично обвинил команду в недостаточно жесткой игре. Он внес коррективы в состав, посадил Д’Анджело Расселла на скамейку запасных. Д’Анджело Расселл отреагировал великолепно. Энтони Дэвис отреагировал на Джей Джей Редика с самого начала сезона. Леброн Джеймс отреагировал на Джей Джей Редика с самого начала сезона.

Всем известно, насколько амбициозен Джей Джей в медиапространстве. Он оказался таким же амбициозным на боковой линии. Джей Джей настроен серьезно. Я должен ему поаплодировать. Я думал, что он будет долго раскачиваться. Я скептически относился к его отношениям с Дэвисом.

Джей Джей выполнил все пункты, и похоже, что у него есть шанс стать очень хорошим тренером на всю оставшуюся карьеру», – заявил эксперт ESPN.