Кендрик Перкинс: «У Джей Джей Редика есть шанс стать очень хорошим тренером»
«Чертов Джей Джей Редик. Позвольте мне отдать ему должное. «Лейкерс» потрясающе начали сезон. Он публично обвинил команду в недостаточно жесткой игре. Он внес коррективы в состав, посадил Д’Анджело Расселла на скамейку запасных. Д’Анджело Расселл отреагировал великолепно. Энтони Дэвис отреагировал на Джей Джей Редика с самого начала сезона. Леброн Джеймс отреагировал на Джей Джей Редика с самого начала сезона.
Всем известно, насколько амбициозен Джей Джей в медиапространстве. Он оказался таким же амбициозным на боковой линии. Джей Джей настроен серьезно. Я должен ему поаплодировать. Я думал, что он будет долго раскачиваться. Я скептически относился к его отношениям с Дэвисом.
Джей Джей выполнил все пункты, и похоже, что у него есть шанс стать очень хорошим тренером на всю оставшуюся карьеру», – заявил эксперт ESPN.
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