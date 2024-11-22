Джей Джей Редик после поражения от «Мэджик»: «Закроюсь в подвале, выключу свет и буду смотреть запись»
Джей Джей Редик прокомментировал свои планы после поражения от «Орландо».
«Отправлюсь в темное место. Закроюсь в подвале, выключу свет и буду смотреть запись.
Это моя терапия», – рассказал главный тренер «Лейкерс». Команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне в матче с «Орландо».
Леброна Джеймса спросили, сможет ли Редик поддерживать подобный уровень интенсивности и вовлеченности в течение всего сезона.
«Понятия не имею. Я игрок. Никогда не уходил с тренером домой», – сказал звездный форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
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