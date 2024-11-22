Джей Джей Редик после поражения от «Мэджик»: «Закроюсь в подвале, выключу свет и буду смотреть запись»

Джей Джей Редик прокомментировал свои планы после поражения от «Орландо».

«Отправлюсь в темное место. Закроюсь в подвале, выключу свет и буду смотреть запись.

Это моя терапия», – рассказал главный тренер «Лейкерс ». Команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне в матче с «Орландо ».

Леброна Джеймса спросили, сможет ли Редик поддерживать подобный уровень интенсивности и вовлеченности в течение всего сезона.

«Понятия не имею. Я игрок. Никогда не уходил с тренером домой», – сказал звездный форвард.