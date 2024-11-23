Станислав Еремин: «Матч с Тунисом говорит, что сборная России сейчас не в лучшей форме»

Станислав Еремин заявил, что сборная России находится не в лучшей форме.

«Матч со сборной Туниса говорит, что мы сейчас не в лучшей форме. Потому что у команды мало международных встреч. Пока сборная России не показывает тот баскетбол, который хотелось бы видеть.

В предстоящей игре с командой Ливии должны играть лучше, чем с командой Туниса. Победы важны, это ведь международные матчи. Это неплохая проверка для ребят», — отметил заслуженный тренер России.

В пятницу сборная России обыграла в овертайме команду Туниса со счетом 81:73 в матче Кубка Дружбы в Москве.