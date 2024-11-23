Андрей Кириленко: «У нас ребята талантливые, но все играют вторым номером. Нет игрока, который повел бы за собой»

Андрей Кириленко оценил игру сборной России в матче с Тунисом.

Российская сборная отыграла «-10» за 4 минуты и победила Тунис в овертайме матча на Кубок Дружбы – 81:73.

«Мне кажется, что ожидание и реальность совпали. Это было то, что нужно, когда соперник играет на равных. Один отрезок был ужасным для нашей команды, мы любим создать трудности и героически их преодолевать. Очень сложно играть против таких команд, они хорошо используют различные уловки, фолы. Для нас большая роскошь иметь такого соперника, который нам подходит.

Видно, что у нас ребята талантливые, но все играют вторым номером. У нас нет такого игрока, который повел бы за собой команду. В конце Саша Щербенев взял инициативу на себя, и ребята заиграли совсем по-другому», – считает президент РФБ .