Сергей Елевич: «У сборной России есть кому играть. Хорошее будущее, хорошие перспективы»

Известный тренер и эксперт Сергей Елевич оценил потенциал сборной России.

Российская сборная отыграла «-10» за 4 минуты и победила Тунис в овертайме матча на Кубок Дружбы – 81:73.

– Молодцы наши ребята: хорошо играли, мне понравилось. Да, уступали в какой‑то момент, но все равно достали соперника. Я удовлетворен их игрой. У нашей сборной хорошие игроки, все в целом в порядке, есть кому играть. Так что хорошее будущее, хорошие перспективы у нашей команды. Сборная была и будет.

– Что скажете о сопернике?

– Тунис всегда хорошо выглядел. Они же и Африку выигрывали. У них очень приличная команда, достойный соперник. Надо поблагодарить их, что приехали боевым составом.