Сергей Елевич: «У сборной России есть кому играть. Хорошее будущее, хорошие перспективы»
Известный тренер и эксперт Сергей Елевич оценил потенциал сборной России.
Российская сборная отыграла «-10» за 4 минуты и победила Тунис в овертайме матча на Кубок Дружбы – 81:73.
– Молодцы наши ребята: хорошо играли, мне понравилось. Да, уступали в какой‑то момент, но все равно достали соперника. Я удовлетворен их игрой. У нашей сборной хорошие игроки, все в целом в порядке, есть кому играть. Так что хорошее будущее, хорошие перспективы у нашей команды. Сборная была и будет.
– Что скажете о сопернике?
– Тунис всегда хорошо выглядел. Они же и Африку выигрывали. У них очень приличная команда, достойный соперник. Надо поблагодарить их, что приехали боевым составом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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