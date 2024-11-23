Зоран Лукич: «У наших ребят из NCAA есть желание выступать за сборную, но надо найти способ, как это организовать»

Зоран Лукич рассказал о возможном усилении сборной России.

В пятницу российская сборная под руководством Лукича одолела Тунис в овертайме матча на Кубок Дружбы – 81:73.

«Я должен еще отчитаться о поездке в США перед федерацией. Поговорил с ребятами, которые там играют. Они находятся в специфической ситуации – если они выедут из Штатов, то могут не вернуться обратно. У них есть желание выступать за сборную, но надо найти способ, как организовать их участие в наших матчах», – сказал Лукич.

На данный момент в NCAA выступают семеро россиян, включая Егора Демина, Владислава Голдина и Виктора Лахина.