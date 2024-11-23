Зоран Лукич: «У наших ребят из NCAA есть желание выступать за сборную, но надо найти способ, как это организовать»
Зоран Лукич рассказал о возможном усилении сборной России.
В пятницу российская сборная под руководством Лукича одолела Тунис в овертайме матча на Кубок Дружбы – 81:73.
«Я должен еще отчитаться о поездке в США перед федерацией. Поговорил с ребятами, которые там играют. Они находятся в специфической ситуации – если они выедут из Штатов, то могут не вернуться обратно. У них есть желание выступать за сборную, но надо найти способ, как организовать их участие в наших матчах», – сказал Лукич.
На данный момент в NCAA выступают семеро россиян, включая Егора Демина, Владислава Голдина и Виктора Лахина.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ТАСС
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