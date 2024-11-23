Андрей Кириленко: «Так же, как и футбольная федерация, выбираем тех соперников, кто готов играть»

Андрей Кириленко заявил, что у сборной России сейчас не большой выбор соперников.

— После откровенно слабых соперников сборной России по футболу Брунея и Сирии Тунис выглядит просто топовым оппонентом. Не будет зависти со стороны футболистов?

— Не до жиру сейчас. Мы так же, как и футбольная федерация, выбираем тех соперников, кто готов играть. У нас не такой большой выбор. Конечно, мы бы хотели играть с самым сильным соперником, как и футболисты хотели бы играть с французами, немцами и испанцами. Но, получается, играют с Сирией и Брунеем. Это зависит не от нас, правда. Классно, что нам удалось получить играющие команды.

Не будет ли зависти? Надеюсь, что нет. Мы не устраиваем какое‑то соперничество между видами спорта. С удовольствием посмотрел бы на нашу футбольную сборную в матче против сильного соперника. Глупо отрицать очевидные вещи. Конечно, когда играют против Брунея, это не очень интересно смотреть, 11:0. Почему, собственно говоря, когда у нас произошел казус с Колумбией, мы не стали играть — нет смысла выигрывать с разницей в сто очков. Мы, наоборот, эту историю не хотим превращать во что‑то доминирующее. Задача — найти команды по уровню. А даже если они ниже уровнем, мы можем обкатать молодежь.

Повторюсь, соперничества с футболом быть не может. Мы, наоборот, радуемся, что хоть кого‑то, но получаем. Я всегда хочу посмотреть матчи национальной сборной России по футболу — смотрел игру и с Брунеем, и с Сирией. Да, разгромы, но я хочу посмотреть наших игроков в первую очередь. Уровень соперников? С Сирией еще более‑менее, но тоже не то, что нужно. Ждем момента, когда можно будет сыграть с сильными сборными, — сказал президент РФБ .

Сборная России в пятницу в Москве в матче Кубка Дружбы обыграла в овертайме команду Туниса со счетом 81:73.