Джамал Мюррэй поймал на площадке муху и отдал ее комментатору
Джамал Мюррэй во время матча поймал на площадке муху.
Эпизод случился во время четвертой четверти матча Кубка НБА между «Денвером» и «Далласом» (120:123). Разыгрывающий «Наггетс» поймал живую муху и принес ее комментатору Дорис Берк.
«Джинобили ловит летучих мышей, Мюррэй ловит мух», – произнес другой комментатор.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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