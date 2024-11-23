Джамал Мюррэй поймал на площадке муху и отдал ее комментатору

Джамал Мюррэй во время матча поймал на площадке муху.

Эпизод случился во время четвертой четверти матча Кубка НБА между «Денвером » и «Далласом » (120:123). Разыгрывающий «Наггетс» поймал живую муху и принес ее комментатору Дорис Берк. «Джинобили ловит летучих мышей, Мюррэй ловит мух», – произнес другой комментатор.