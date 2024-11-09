Джамал Мюррэй вернулся после сотрясения и стал первым в истории «Наггетс», кто реализовал 1 тысячу 3-очковых

Джамал Мюррэй вернулся в состав после сотрясения мозга.

Разыгрывающий «Денвера » набрал 28 очков, 4 подбора и 6 передач в матче с «Майами » (135:122).

Мюррэй стал первым в истории «Наггетс», кто преодолел отметку в 1 тысячу 3-очковых в форме клуба из Колорадо (4 из 10 в пятницу).

Джамал пропустил три последних матча.