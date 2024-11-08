Кендрик Перкинс: «В этом сезоне Расселл Уэстбрук пока важнее для «Денвера», чем Джамал Мюррэй»
Кендрик Перкинс высоко оценивает вклад Расселла Уэстбрука в победы «Наггетс».
«В этом сезоне он пока важнее для «Денвера», чем Джамал Мюррэй. Если посмотреть на 5 побед команды, в трех из них Уэстбрук набрал 22, 21 и 29 очков.
Все спрашивают, что Уэстбрук дает команде? Он дает кураж и уверенность в себе. Этого у него всегда было полно», – заключил эксперт ESPN.
Уэстбрук получил большую роль после включения Мюррэя в медицинский протокол по сотрясению мозга.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Oh No He Didn’t в сети X
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