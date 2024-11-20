Чендлер Парсонс: «Без Николы Йокича «Денвер» становится командой уровня плей-ин»
Чендлер Парсонс отметил влияние Николы Йокича на игру «Денвера».
«Если убрать Йокича из этой команды, они будут бороться за место в плей-ин. Он очень эффективен, и он очень много значит для этой команды в нападении.
Когда у Джамала Мюррэя не идет игра, когда у него нет того взгляда, который был у него в «пызуре», команда останавливается. Нет движения в атаке. Они становятся небрежными, каждое владение заканчивается плохим броском.
Я говорю о влиянии Йокича на команду. Без него они опускаются с третьего, четвертого или пятого места на восьмое, девятое, десятое», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости