Чендлер Парсонс: «Без Николы Йокича «Денвер» становится командой уровня плей-ин»

Чендлер Парсонс отметил влияние Николы Йокича на игру «Денвера».

«Если убрать Йокича из этой команды, они будут бороться за место в плей-ин. Он очень эффективен, и он очень много значит для этой команды в нападении.

Когда у Джамала Мюррэя не идет игра, когда у него нет того взгляда, который был у него в «пызуре», команда останавливается. Нет движения в атаке. Они становятся небрежными, каждое владение заканчивается плохим броском.

Я говорю о влиянии Йокича на команду. Без него они опускаются с третьего, четвертого или пятого места на восьмое, девятое, десятое», – сказал бывший игрок НБА .