Джамал Мюррэй и Камару Усман обменялись номерами телефонов
Джамал Мюррэй был замечен на UFC 309.
Разыгрывающий «Денвера» посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 309 в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке.
В сети появилось видео, как Мюррэй обменивается номерами телефонов с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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