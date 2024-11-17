Джамал Мюррэй и Камару Усман обменялись номерами телефонов

Джамал Мюррэй был замечен на UFC 309.

Разыгрывающий «Денвера » посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 309 в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке.

В сети появилось видео, как Мюррэй обменивается номерами телефонов с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.