«Не Кендрику Перкинсу решать, когда будущему члену Зала славы завершать карьеру». Чендлер Парсонс прокомментировал слова ведущего ESPN

Кендрик Перкинс посоветовал Каваю Ленарду обдумать завершение карьеры.

Форвард «Клипперс » снова пропустит неопределенное количество времени на старте сезона из-за проблем с коленом.

Лу Уильямс и Чендлер Парсонс не согласились со словами ведущего ESPN в подкасте Run It Back.

«Не думаю, что Перкинс или кто-либо другой могут решать, когда ему заканчивать. Мы только что увидели, как Лонзо Болл вернулся после пары лет отсутствия. Когда ты сражаешься за возможность продолжать карьеру, это только твой выбор. У Кавая давно проблемы с коленом, но он всегда прикладывал максимум усилий, чтобы вернуться на площадку. Как только он перестанет пытаться, тогда настанет время подумать», – заявил Уильямс.

«Это не вопрос чего-то вроде опухоли, которая ставит под угрозу его жизнь. Мы говорим о колене. Это мало отразится на его здоровье после всего.

Не Кендрику Перкинсу решать, когда будущему члену Зала славы завершать карьеру», – добавил Парсонс.