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«Не Кендрику Перкинсу решать, когда будущему члену Зала славы завершать карьеру». Чендлер Парсонс прокомментировал слова ведущего ESPN

Кендрик Перкинс посоветовал Каваю Ленарду обдумать завершение карьеры.

Форвард «Клипперс» снова пропустит неопределенное количество времени на старте сезона из-за проблем с коленом.

Лу Уильямс и Чендлер Парсонс не согласились со словами ведущего ESPN в подкасте Run It Back.

«Не думаю, что Перкинс или кто-либо другой могут решать, когда ему заканчивать. Мы только что увидели, как Лонзо Болл вернулся после пары лет отсутствия. Когда ты сражаешься за возможность продолжать карьеру, это только твой выбор. У Кавая давно проблемы с коленом, но он всегда прикладывал максимум усилий, чтобы вернуться на площадку. Как только он перестанет пытаться, тогда настанет время подумать», – заявил Уильямс.

«Это не вопрос чего-то вроде опухоли, которая ставит под угрозу его жизнь. Мы говорим о колене. Это мало отразится на его здоровье после всего.

Не Кендрику Перкинсу решать, когда будущему члену Зала славы завершать карьеру», – добавил Парсонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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