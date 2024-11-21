«Д’Анджело Расселлу пора думать о награде лучшему запасному». Эдди Джонсон считает, что Далтон Кнехт должен выходить в стартовой пятерке

Эдди Джонсон считает, что Кнехт должен забрать у Расселла место в старте.

«Я видел это в предсезонке, когда он набрал 35 очков в предсезонном матче против «Санз». Он реализовал 8 из 13 из-за дуги. Он крут в плане бросков. Он показал потрясающую игру. Он обладает невероятной уверенностью, и при этом они оставляют его открытым. Он был как будто на карнавале.

Он высокий парень, но может и вести мяч. Он многое умеет. «Лейкерс» нашли своего парня для стартовой пятерки. Д’Анджело Расселлу пора начинать думать о награде лучшему запасному», – сказал бывший игрок НБА.