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Д’Анджело Расселл проявляет интерес к выступлению за сборную Литвы

Д’Анджело Расселл может присоединиться к литовской национальной команде.

По сообщению журналиста Рокаса Пакенаса, разыгрывающий «Лейкерс» выразил заинтересованность в возможности выступления за команду. Об этом рассказали родители форварда «Чикаго» Матаса Бузелиса в разговоре с президентом Гитанасом Науседой.

Расселл связан со страной через корни своей подруги Лауры Иванюкас. У пары родился второй ребенок этим летом.

«Аппарат президента ознакомлен с ситуацией игрока и его связью с Литвой, но формальных процедур по получению гражданства не инициировано», – прокомментировал вопрос представитель Науседы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoЛейкерс
logoЧикаго
logoМатас Бузелис
logoД’Анджело Расселл
logoНБА
logoсборная Литвы
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