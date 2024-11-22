Д’Анджело Расселл проявляет интерес к выступлению за сборную Литвы
Д’Анджело Расселл может присоединиться к литовской национальной команде.
По сообщению журналиста Рокаса Пакенаса, разыгрывающий «Лейкерс» выразил заинтересованность в возможности выступления за команду. Об этом рассказали родители форварда «Чикаго» Матаса Бузелиса в разговоре с президентом Гитанасом Науседой.
Расселл связан со страной через корни своей подруги Лауры Иванюкас. У пары родился второй ребенок этим летом.
«Аппарат президента ознакомлен с ситуацией игрока и его связью с Литвой, но формальных процедур по получению гражданства не инициировано», – прокомментировал вопрос представитель Науседы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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