Джоэла Эмбиида беспокоит левое колено. Центровой «Сиксерс» пропустил встречу с «Нетс» и точно не сыграет против «Клипперс»

Джоэл Эмбиид снова выбыл из строя.

Центровой «Сиксерс» пропустил встречу с «Нетс» в пятницу и не сыграет против «Клипперс» в воскресенье из-за отека левого колена.

Эмбиид присутствовал на утренней разминке команды перед матчем с «Бруклином», но не принял участия в ней. За полчаса до игры стало известно, что он помещен в список травмированных. Уже по ходу встречи «76-е» уточнили, что у лидера команды отек, а обновленная информация о его статусе будет предоставлена ​​в начале следующей недели.

«Филадельфия » обыграла «Бруклин» со счетом 113:98, прервав серию из пяти поражений.

В среду Эмбиид набрал 35 очков и 11 подборов в матче с «Мемфисом». Он принял участие в 4 встречах сезона.