Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Кливленда»
«Сиксерс» сыграют против «Кэвс» без обоих суперзвезд команды.
Центровой Джоэл Эмбиид и форвард Пол Джордж пропустят вторую часть бэк-ту-бэка, не выйдя на площадку в сегодняшнем матче против «Кливленда».
Оба игрока недавно вернулись в строй после травмы левого колена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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