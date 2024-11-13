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Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Кливленда»

«Сиксерс» сыграют против «Кэвс» без обоих суперзвезд команды.

Центровой Джоэл Эмбиид и форвард Пол Джордж пропустят вторую часть бэк-ту-бэка, не выйдя на площадку в сегодняшнем матче против «Кливленда».

Оба игрока недавно вернулись в строй после травмы левого колена.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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