Джоэл Эмбиид не вышел на разминку и может пропустить матч с «Бруклином»

«Сиксерс» могут провести игру в рамках Кубка НБА без Джоэла Эмбиида.

Центровой присутствовал на утренней разминке команды, но не принял участия в ней. Статус центрового на матч – «под вопросом». Причиной обозначен контроль состояния левого колена баскетболиста. У «Филадельфии» серия из 5 поражений подряд. Пол Джордж также восстанавливается после травмы колена.