Джоэл Эмбиид не вышел на разминку и может пропустить матч с «Бруклином»
«Сиксерс» могут провести игру в рамках Кубка НБА без Джоэла Эмбиида.
Центровой присутствовал на утренней разминке команды, но не принял участия в ней. Статус центрового на матч – «под вопросом». Причиной обозначен контроль состояния левого колена баскетболиста.
У «Филадельфии» серия из 5 поражений подряд.
Пол Джордж также восстанавливается после травмы колена.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
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