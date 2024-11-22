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Джоэл Эмбиид не вышел на разминку и может пропустить матч с «Бруклином»

«Сиксерс» могут провести игру в рамках Кубка НБА без Джоэла Эмбиида.

Центровой присутствовал на утренней разминке команды, но не принял участия в ней. Статус центрового на матч – «под вопросом». Причиной обозначен контроль состояния левого колена баскетболиста.

У «Филадельфии» серия из 5 поражений подряд.

Пол Джордж также восстанавливается после травмы колена.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
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