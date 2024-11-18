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Джимми Батлер вернется в состав «Майами» в матче против «Сиксерс»

Джимми Батлер выйдет играть против «Филадельфии».

Лидер «Хит» пропустил несколько матчей из-за травмы голеностопа. Батлер набирает 16,1 очка, 4,8 подбора, 4,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем на старте сезона.

Не готовы к возобновлению выступления защитник Терри Розир (правая ступня) и форвард Хайме Хакес (голеностоп).

Со стороны «Сиксерс» игру, скорее всего, пропустит центровой Джоэл Эмбиид в связи с заболеванием.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Майами»
травмы
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logoДжоэл Эмбиид
logoТерри Розир
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