Джимми Батлер вернется в состав «Майами» в матче против «Сиксерс»
Джимми Батлер выйдет играть против «Филадельфии».
Лидер «Хит» пропустил несколько матчей из-за травмы голеностопа. Батлер набирает 16,1 очка, 4,8 подбора, 4,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем на старте сезона.
Не готовы к возобновлению выступления защитник Терри Розир (правая ступня) и форвард Хайме Хакес (голеностоп).
Со стороны «Сиксерс» игру, скорее всего, пропустит центровой Джоэл Эмбиид в связи с заболеванием.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Майами»
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