Джоэл Эмбиид, скорее всего, не сыграет против «Майами» из-за болезни
«Филадельфия» может встретиться с «Хит» без Джоэла Эмбиида.
Центровой «Сиксерс» провел первые 2 матча в текущем сезоне, закончившиеся поражением его команды. Участие баскетболиста в игре против «Майами» находится «под сомнением» в связи с болезнью. Нынешние проблемы со здоровьем не связаны с предыдущей травмой игрока.
«Филадельфия» занимает предпоследнее место в Восточной конференции с результатом 2-10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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