Джоэл Эмбиид, скорее всего, не сыграет против «Майами» из-за болезни

«Филадельфия» может встретиться с «Хит» без Джоэла Эмбиида.

Центровой «Сиксерс» провел первые 2 матча в текущем сезоне, закончившиеся поражением его команды. Участие баскетболиста в игре против «Майами » находится «под сомнением» в связи с болезнью. Нынешние проблемы со здоровьем не связаны с предыдущей травмой игрока.

«Филадельфия » занимает предпоследнее место в Восточной конференции с результатом 2-10.