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Джоэл Эмбиид, скорее всего, не сыграет против «Майами» из-за болезни

«Филадельфия» может встретиться с «Хит» без Джоэла Эмбиида.

Центровой «Сиксерс» провел первые 2 матча в текущем сезоне, закончившиеся поражением его команды. Участие баскетболиста в игре против «Майами» находится «под сомнением» в связи с болезнью. Нынешние проблемы со здоровьем не связаны с предыдущей травмой игрока.

«Филадельфия» занимает предпоследнее место в Восточной конференции с результатом 2-10.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Шэмс Чарания
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