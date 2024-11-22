Энтони Дэвис о поражении от «Мэджик»: «Все разочарованы, а я особенно»

Энтони Дэвис подвел главные итоги матча с «Мэджик» (118:119).

Форвард «Орландо » Франц Вагнер исполнил победный бросок из-за дуги на последних секундах при «-2». Непосредственно перед этим Дэвис смазал два штрафных (всего на последней минуте у него 1 из 4 с линии), которые могли увеличить перевес «озерников» до «+4».

После 3-очкового Вагнера последовал тайм-аут, но Энтони в спасительной атаке запустил «сквозняк».

«Все сейчас разочарованы, а я особенно из-за своих промахов с линии», – заявил форвард «озерников».

«Орландо» нанес «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне и прервал 6-матчевую победную серию калифорнийцев.