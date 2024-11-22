Энтони Дэвис о поражении от «Мэджик»: «Все разочарованы, а я особенно»
Энтони Дэвис подвел главные итоги матча с «Мэджик» (118:119).
Форвард «Орландо» Франц Вагнер исполнил победный бросок из-за дуги на последних секундах при «-2». Непосредственно перед этим Дэвис смазал два штрафных (всего на последней минуте у него 1 из 4 с линии), которые могли увеличить перевес «озерников» до «+4».
После 3-очкового Вагнера последовал тайм-аут, но Энтони в спасительной атаке запустил «сквозняк».
«Все сейчас разочарованы, а я особенно из-за своих промахов с линии», – заявил форвард «озерников».
«Орландо» нанес «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне и прервал 6-матчевую победную серию калифорнийцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости