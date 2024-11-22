У Франца Вагнера 37 очков, рекордные в карьере 11 передач и победный бросок в матче с «Лейкерс»
«Орландо» вырвал победу у «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 119:118.
Форвард «Мэджик» Франц Вагнер набрал 37 очков (13 из 26 с игры, 7 из 8 с линии), 6 подборов, 11 передач и 4 перехвата за 39 минут.
Вагнер исполнил победный бросок из-за дуги на последних секундах при «-2».
37 очков – лучший результат в сезоне для Франца, 11 передач стали карьерным рекордом.
23-летний Вагнер – самый молодой игрок в истории «Орландо», набравший как минимум 35 очков и 10 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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