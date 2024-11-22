Франц Вагнер исполнил победный 3-очковый в матче с «Лейкерс»
«Орландо» вырвал победу у «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 119:118.
Форвард «Мэджик» Франц Вагнер исполнил победный бросок из-за дуги на последних секундах при «-2».
Перед этим форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис смазал два штрафных, которые могли увеличить перевес «озерников» до «+4».
После 3-очкового Вагнера последовал тайм-аут, но Дэвис в спасительной атаке запустил «сквозняк».
На счету Вагнера 37 очков (13 из 26 с игры), 6 подборов, 11 передач и 4 перехвата за 39 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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