Франц Вагнер исполнил победный 3-очковый в матче с «Лейкерс»

«Орландо» вырвал победу у «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 119:118.

Форвард «Мэджик» Франц Вагнер исполнил победный бросок из-за дуги на последних секундах при «-2».

Перед этим форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис смазал два штрафных, которые могли увеличить перевес «озерников» до «+4».

После 3-очкового Вагнера последовал тайм-аут, но Дэвис в спасительной атаке запустил «сквозняк».

На счету Вагнера 37 очков (13 из 26 с игры), 6 подборов, 11 передач и 4 перехвата за 39 минут.