Леброн Джеймс поставил сверху через Джонатана Айзека
Леброн Джеймс исполнил эффектный данк.
Лидер «Лейкерс» поставил сверху через форварда «Мэджик» Джонатана Айзека.
В декабре Джеймсу исполнится 40 лет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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