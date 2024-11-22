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Леброн Джеймс поставил сверху через Джонатана Айзека

Леброн Джеймс исполнил эффектный данк.

Лидер «Лейкерс» поставил сверху через форварда «Мэджик» Джонатана Айзека.

В декабре Джеймсу исполнится 40 лет.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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