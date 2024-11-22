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Джоэл Эмбиид попытается найти того, кто рассказал СМИ о командном собрании «Сиксерс»

«Филадельфия» провела внутрикомандное совещание.

Подробности встречи, включая претензии к лидеру команды Джоэлу Эмбииду по поводу опозданий, стали известны благодаря неизвестному на данный момент источнику.

Как пишет инсайдер НБА Джейк Фишер, Эмбиид попытается найти того, кто слил информацию.

«Итак, когда во вторник утром ESPN сообщил подробности внутреннего собрания «Сиксерс» после поражения в Майами, один из людей в лиге, близкий к Эмбииду, сказал мне: «Джоэл будет в ярости». И добавил, что он попытается найти стукача», – информирует Фишер.

Центровой во время интервью признал, что раздосадован сложившейся ситуацией.

«Сливший информацию – настоящий кусок дерьма.

Мне нужно быть лучше. Я должен быть идеален, пунктуален и собран. Я этого добьюсь», – заявил Эмбиид.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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