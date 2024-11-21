Джоэл Эмбиид изобразил контакт и обращение к судьям после штрафного броска

Джоэл Эмбиид странно завершил попытку со штрафной линии.

В начале матча против «Мемфиса» центровой получил право на 2 штрафных броска. Под гул трибун Эмбиид первый раз попал в корзину и изобразил касание противника и обращение к судьям.

Эмбиид закончил встречу с 35 очками и 11 подборами, реализовав 14 из 14 бросков со штрафной линии.

«Филадельфия» потерпела 5-е поражение подряд (111:117).