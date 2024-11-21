Джоэл Эмбиид изобразил контакт и обращение к судьям после штрафного броска
Джоэл Эмбиид странно завершил попытку со штрафной линии.
В начале матча против «Мемфиса» центровой получил право на 2 штрафных броска. Под гул трибун Эмбиид первый раз попал в корзину и изобразил касание противника и обращение к судьям.
Эмбиид закончил встречу с 35 очками и 11 подборами, реализовав 14 из 14 бросков со штрафной линии.
«Филадельфия» потерпела 5-е поражение подряд (111:117).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BricksCenter в сети X
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