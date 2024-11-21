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Ричард Джефферсон о Джоэле Эмбииде: «Очень печально, когда дети вынуждены поучать своих родителей»

Ричард Джефферсон высказался о критике Тайриза Макси в адрес Джоэла Эмбиида.

«Командные собрания происходят постоянно. Иногда они происходят после пары матчей или недель, травм или конфликтов.

Меня там не было, поэтому не знаю, что именно было сказано. Я не собираюсь приписывать заслуги Тайризу или дискредитировать Джоэла. Я скажу так: я был в достаточном количестве организаций, где становилось очень печально, когда дети вынуждены поучать своих родителей. Вот в чем проблема.

Я никогда не видел подобного с Тимом Данканом. Я никогда не видел подобного с Дирком Новицки, Джейсоном Киддом или Леброном Джеймсом. Можно продолжить список, но я никогда не видел, чтобы игрока уровня Джоэла Эмбиида критиковал один из самых молодых игроков в команде», — сказал чемпион НБА 2016 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoТайриз Макси
logoФиладельфия
logoРичард Джефферсон
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