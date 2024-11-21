«Сливший информацию – настоящий кусок дерьма». Джоэл Эмбиид ответил на вопрос о командной встрече
«Филадельфия» провела внутрикомандное совещание.
Причиной собрания стали четыре (на тот момент) поражения подряд.
Игроки поделились претензиями друг к другу и к тренерскому штабу. Тайриз Макси был недоволен отношением Джоэла Эмбиида к дисциплине и распорядку.
Центрового спросили об этом во время интервью.
«Сливший информацию – настоящий кусок дерьма.
Мне нужно быть лучше. Я должен быть идеален, пунктуален и собран. Я этого добьюсь», – заявил Эмбиид.
«Сиксерс» довели серию поражений до 5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тони Джонса
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