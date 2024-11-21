«Сливший информацию – настоящий кусок дерьма». Джоэл Эмбиид ответил на вопрос о командной встрече

«Филадельфия» провела внутрикомандное совещание.

Причиной собрания стали четыре (на тот момент) поражения подряд.

Игроки поделились претензиями друг к другу и к тренерскому штабу. Тайриз Макси был недоволен отношением Джоэла Эмбиида к дисциплине и распорядку.

Центрового спросили об этом во время интервью.

«Сливший информацию – настоящий кусок дерьма.

Мне нужно быть лучше. Я должен быть идеален, пунктуален и собран. Я этого добьюсь», – заявил Эмбиид.

«Сиксерс» довели серию поражений до 5.