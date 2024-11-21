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Джоэл Эмбиид: «Я причина всего, поэтому возьму на себя вину за все»

Джоэл Эмбиид высказался о командном собрании и претензиях Тайриза Макси.

«Мы обсуждали многие вопросы. Я не хочу вдаваться в подробности, но вся эта история с Тайризом Макси заняла, наверное, секунд 30. Но опять же, это Джоэл Эмбиид, поэтому нам нужно раздуть все до невероятных масштабов. 

Плевать. Я приму что угодно. Я причина всего, поэтому я возьму на себя вину за все», – заявил центровой «Филаделельфии».

Ранее «Сиксерс» провели внутрикомандное собрание. Игроки поделились претензиями друг к другу и к тренерскому штабу. Тайриз Макси высказал недовольство отношением Эмбиида к дисциплине и распорядку.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Philadelphia Inquirer
logoДжоэл Эмбиид
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
logoНБА
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