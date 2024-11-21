Джоэл Эмбиид: «Я причина всего, поэтому возьму на себя вину за все»
Джоэл Эмбиид высказался о командном собрании и претензиях Тайриза Макси.
«Мы обсуждали многие вопросы. Я не хочу вдаваться в подробности, но вся эта история с Тайризом Макси заняла, наверное, секунд 30. Но опять же, это Джоэл Эмбиид, поэтому нам нужно раздуть все до невероятных масштабов.
Плевать. Я приму что угодно. Я причина всего, поэтому я возьму на себя вину за все», – заявил центровой «Филаделельфии».
Ранее «Сиксерс» провели внутрикомандное собрание. Игроки поделились претензиями друг к другу и к тренерскому штабу. Тайриз Макси высказал недовольство отношением Эмбиида к дисциплине и распорядку.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Philadelphia Inquirer
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости