Гобер нарушил правило 3 секунд в концовке и вызвал недовольство Эдвардса

«Миннесота» проиграла на выезде «Торонто» – 105:110.

На последних минутах четвертой четверти Руди Гобер не дождался передачи от Джулиуса Рэндла и стал медленно покидать трехсекундную зону, нарушив правило 3 секунд.

Звездный защитник «волков» Энтони Эдвардс выразил французу свое недовольство.