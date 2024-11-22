Гобер нарушил правило 3 секунд в концовке и вызвал недовольство Эдвардса
«Миннесота» проиграла на выезде «Торонто» – 105:110.
На последних минутах четвертой четверти Руди Гобер не дождался передачи от Джулиуса Рэндла и стал медленно покидать трехсекундную зону, нарушив правило 3 секунд.
Звездный защитник «волков» Энтони Эдвардс выразил французу свое недовольство.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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