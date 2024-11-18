Джулиус Рэндл набрал 35 очков и 7 передач в матче с «Санз». Он стал автором победного 3-очкового под сирену

«Миннесота» вырвала победу у «Финикса» – 120:117.

Форвард «Вулвз» Джулиус Рэндл стал главным героем встречи. На его счету в воскресенье 35 очков (11 из 20 с игры), 4 подбора и 7 передач.

Рэндл также исполнил победный 3-очковый бросок под сирену.