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Джулиус Рэндл исполнил победный бросок под сирену в матче с «Финиксом»

«Миннесота» вырвала победу у «Финикса» – 120:117.

Форвард «Вулвз» Джулиус Рэндл исполнил победный 3-очковый бросок под сирену.

На счету Рэндла в воскресенье 35 очков (11 из 20 с игры), 4 подбора и 7 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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