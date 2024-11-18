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Джулиус Рэндл и Джейден Макдэниэлс – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 17 ноября.

Первые места в Топ-10 заняли игроки «Миннесоты» Джулиус Рэндл и Джейден Макдэниэлс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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