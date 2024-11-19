Джулиус Рэндл совершил пробежку перед победным броском в матче с «Финиксом»

НБА признала ошибку судей в решающей атаке матча «Миннесота» – «Финикс».

«Миннесота » в воскресенье вырвала победу у «Финикса » – 120:117. Форвард «Вулвз» Джулиус Рэндл исполнил победный 3-очковый бросок под сирену.

В отчете о судейской работе в концовке встречи НБА отмечает, что Рэндл совершил пробежку перед броском.

При этом вызвавшее споры движение левой рукой, которое помогло игроку «Миннесоты» избавиться от опеки Джоша Окоги , признано соответствующим правилам.