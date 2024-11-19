Джулиус Рэндл совершил пробежку перед победным броском в матче с «Финиксом»
НБА признала ошибку судей в решающей атаке матча «Миннесота» – «Финикс».
«Миннесота» в воскресенье вырвала победу у «Финикса» – 120:117. Форвард «Вулвз» Джулиус Рэндл исполнил победный 3-очковый бросок под сирену.
В отчете о судейской работе в концовке встречи НБА отмечает, что Рэндл совершил пробежку перед броском.
При этом вызвавшее споры движение левой рукой, которое помогло игроку «Миннесоты» избавиться от опеки Джоша Окоги, признано соответствующим правилам.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости