Пол Джордж пропустит как как минимум 2 матча с ушибом колена
«Филадельфия» на время потеряла Пола Джорджа .
У звезды «Сиксерс» ушиб кости в левом колене, форвард пропустит как минимум два матча.
МРТ не выявила структурных повреждений сустава. Джордж пропустит домашние игры против «Бруклина» в пятницу и в воскресенье против своей бывшей команды «Клипперс», а затем в понедельник пройдет повторное обследование.
Джордж повредил колено в начале второй половины выездного матча против «Мемфиса» (111:117) в среду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости