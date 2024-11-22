Пол Джордж пропустит как как минимум 2 матча с ушибом колена

«Филадельфия» на время потеряла Пола Джорджа .

У звезды «Сиксерс» ушиб кости в левом колене, форвард пропустит как минимум два матча.

МРТ не выявила структурных повреждений сустава. Джордж пропустит домашние игры против «Бруклина» в пятницу и в воскресенье против своей бывшей команды «Клипперс», а затем в понедельник пройдет повторное обследование.

Джордж повредил колено в начале второй половины выездного матча против «Мемфиса» (111:117) в среду.