Пол Джордж о командном собрании: «Не знаю, как, черт возьми, Шэмс Чарания узнал об этом»

Пол Джордж и Реджи Джексон рассказали в подкасте о командном собрании «Сиксерс».

«Я не знаю, как, черт возьми, Шэмс Чарания узнал об этом и как эта информация вообще просочилась. Командное собрание – это нормально в НБА . Я был во многих командах, которые в какой-то момент проводили собрание. Если все шло хорошо, это был позитивный естественный разговор. Это говорит о том, что команде не все равно, что происходит», – сказал Джордж .

«Это была позитивная встреча. Просто поговорили об игре, о том, в чем мы можем прибавить», – добавил Джексон .