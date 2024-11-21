Пол Джордж о командном собрании: «Не знаю, как, черт возьми, Шэмс Чарания узнал об этом»
Пол Джордж и Реджи Джексон рассказали в подкасте о командном собрании «Сиксерс».
«Я не знаю, как, черт возьми, Шэмс Чарания узнал об этом и как эта информация вообще просочилась. Командное собрание – это нормально в НБА. Я был во многих командах, которые в какой-то момент проводили собрание. Если все шло хорошо, это был позитивный естественный разговор. Это говорит о том, что команде не все равно, что происходит», – сказал Джордж.
«Это была позитивная встреча. Просто поговорили об игре, о том, в чем мы можем прибавить», – добавил Джексон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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