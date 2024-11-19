«Филадельфия» после разгрома от «Майами» делит с «Вашингтоном» последнее место в НБА
«Филадельфия» по-прежнему не может найти свою игру.
«Сиксерс» в понедельник получили «-17» от «Хит» и с результатом 2-11 делят с «Уизардс» последнее место в турнирной таблице НБА.
«76-е» вели 19 очков во второй четверти, но в итоге уступили 89:106.
В среду «Филадельфия» завершит 3-матчевый выезд в Мемфисе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости