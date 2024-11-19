«Филадельфия» после разгрома от «Майами» делит с «Вашингтоном» последнее место в НБА

«Филадельфия» по-прежнему не может найти свою игру.

«Сиксерс» в понедельник получили «-17» от «Хит» и с результатом 2-11 делят с «Уизардс» последнее место в турнирной таблице НБА .

«76-е» вели 19 очков во второй четверти, но в итоге уступили 89:106.

В среду «Филадельфия » завершит 3-матчевый выезд в Мемфисе.