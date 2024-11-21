Пол Джордж не смог доиграть матч против «Мемфиса» из-за травмы колена
Пол Джордж провел 17,5 минуты на площадке в матче с «Гриззлис».
Форвард не смог помочь своей команде, уступившей со счетом 111:117.
Джордж снова растянул связки левого колена. Такую же травму баскетболист получил месяц назад.
Форвард успел набрать 2 очка, 4 подбора и 2 передачи, реализовав 1 из 6 бросков с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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