Пол Джордж не смог доиграть матч против «Мемфиса» из-за травмы колена

Пол Джордж провел 17,5 минуты на площадке в матче с «Гриззлис».

Форвард не смог помочь своей команде, уступившей со счетом 111:117.

Джордж снова растянул связки левого колена. Такую же травму баскетболист получил месяц назад.

Форвард успел набрать 2 очка, 4 подбора и 2 передачи, реализовав 1 из 6 бросков с игры.