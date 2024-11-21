Рашад Маккэнтс: «Статистически Расселл Уэстбрук – величайший разыгрывающий всех времен»
Рашад Маккэнтс назвал Расселла Уэстбрука величайшим разыгрывающим в истории.
«Является ли Уэстбрук величайшим разыгрывающим всех времен? Крис Пол и Джон Стоктон набирали дабл-дабл в среднем за матч – очки и передачи. Это считалось главной ценностью с точки зрения позиции разыгрывающего.
Но Уэстбрук набирал в среднем трипл-дабл, играя на позиции разыгрывающего. Сколько раз он это сделал? Четыре раза. Мы говорим о том, что дабл-дабл является высшим показателем для разыгрывающего, так почему же Уэстбрук не может находиться на порядок выше, сделав 200 трипл-даблов?
Статистически Расселл Уэстбрук – величайший разыгрывающий защитник всех времен», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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