Рашад Маккэнтс: «Статистически Расселл Уэстбрук – величайший разыгрывающий всех времен»

Рашад Маккэнтс назвал Расселла Уэстбрука величайшим разыгрывающим в истории.

«Является ли Уэстбрук величайшим разыгрывающим всех времен? Крис Пол и Джон Стоктон набирали дабл-дабл в среднем за матч – очки и передачи. Это считалось главной ценностью с точки зрения позиции разыгрывающего.

Но Уэстбрук набирал в среднем трипл-дабл, играя на позиции разыгрывающего. Сколько раз он это сделал? Четыре раза. Мы говорим о том, что дабл-дабл является высшим показателем для разыгрывающего, так почему же Уэстбрук не может находиться на порядок выше, сделав 200 трипл-даблов?

Статистически Расселл Уэстбрук – величайший разыгрывающий защитник всех времен», – заявил бывший игрок НБА .