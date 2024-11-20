Видео
4

Расселл Уэстбрук получил технический за то, что грозно посмотрел на Санти Альдаму

Расселл Уэстбрук получил технический за взгляд на соперника.

Эпизод случился за 1:24 до конца третьей четверти матча между «Денвером» и «Мемфисом». Уэстбрук обыграл Альдаму на дриблинге и исполнил лэй-ап, после чего обернулся и бросил грозный взгляд на испанского форварда.

Судья тут же остановил игру и выписал Уэстбруку технический фол.

Уэстбрук завершил победный для «Денвера» матч с трипл-даблом – 12 очков, 14 передач и 10 подборов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
logoРасселл Уэстбрук
logoМемфис
logoНБА
logoСанти Альдама
logoДенвер
logoБаскетбол - видео
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уэстбрук – первый в истории НБА с 200 трипл-даблами
51 минуту назад
Джулиан Стротер о 200 трипл-даблах Уэстбрука: «Мне бы просто 200 матчей отыграть»
3сегодня, 07:31
Расселл Уэстбрук первым в истории НБА достиг отметки 200 трипл-даблов за карьеру
32сегодня, 04:52
Джеймс Харден: «Спасибо Кей Ди, Рассу и «Оклахоме», у них был готовый план работы, когда я пришел»
918 ноября, 13:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тимофей Мозгов дал совет Егору Демину: «Быть собой и много работать. Иногда не надо слушать тренера»
4 минуты назад
«Новый Орлеан» подпишет контракт с Элфридом Пэйтоном
сегодня, 13:16
Евролига. «Виртус» примет «Фенербахче»
сегодня, 13:10
Журналист Исмаил Шенол стал спортивным директором «Анадолу Эфеса»
сегодня, 11:59
Зак Иди может пропустить несколько недель из-за травмы голеностопа
4сегодня, 09:49
Чарльз Баркли: «Дюрэнт и Ирвинг вышвырнули Кенни Эткинсона из «Бруклина». А этот парень знает, как тренировать»
7сегодня, 09:44
Далтон Кнехт о повторении знаменитого жеста Джордана: «Не знал, как отпраздновать»
10сегодня, 09:12Фото
Леброн Джеймс: «Как же облажались 16 команд, не взявшие Далтона Кнехта»
61сегодня, 08:51
Келдон Джонсон и Тре Мэнн – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:10Видео
Майк Джеймс о наследии игроков: «Неужели вы думаете, что через 20 лет кто-то будет вспоминать, что Дюрэнт не выигрывал без Карри?»
19сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Итак, что ты умеешь?» Бен Симмонс исполнил «сквозняк» из трехсекундной зоны
23 минуты назадВидео
Тайриз Макси о роли на командном собрании: «Хотел высказаться»
49 минут назад
Горан Филипович покинул «Валенсию»
сегодня, 12:34
Уилл Харди: «Все на арене за исключением пары человек знали, что следующий бросок исполнит Кнехт. Но эти ребята как раз играют за нас»
2сегодня, 12:23
Эрик Споэльстра и Руди Гобер – в новом Shaqtin’ a Fool
3сегодня, 11:27Видео
«Панатинаикос» сыграет с «Жальгирисом» без Атамана и Османа. Они присоединятся к сборной Турции
сегодня, 11:19
Георгий Жбанов: «Могу сравнить Дуэйна Бэйкона с Марио Хезоней»
1сегодня, 10:45
Коллин Секстон симулировал нарушение в борьбе с Леброном Джеймсом
1сегодня, 10:17Видео
Эрик Бледсоу проведет еще один сезон в Китае
1сегодня, 09:34
Джей Джей Редик о внимании к Кнехту: «Совершенно не беспокоюсь о Далтоне в этом смысле. Он ничего не боится»
сегодня, 08:59