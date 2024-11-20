Расселл Уэстбрук получил технический за то, что грозно посмотрел на Санти Альдаму

Расселл Уэстбрук получил технический за взгляд на соперника.

Эпизод случился за 1:24 до конца третьей четверти матча между «Денвером » и «Мемфисом ». Уэстбрук обыграл Альдаму на дриблинге и исполнил лэй-ап, после чего обернулся и бросил грозный взгляд на испанского форварда.

Судья тут же остановил игру и выписал Уэстбруку технический фол.

Уэстбрук завершил победный для «Денвера» матч с трипл-даблом – 12 очков, 14 передач и 10 подборов.