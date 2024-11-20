Расселл Уэстбрук получил технический за то, что грозно посмотрел на Санти Альдаму
Расселл Уэстбрук получил технический за взгляд на соперника.
Эпизод случился за 1:24 до конца третьей четверти матча между «Денвером» и «Мемфисом». Уэстбрук обыграл Альдаму на дриблинге и исполнил лэй-ап, после чего обернулся и бросил грозный взгляд на испанского форварда.
Судья тут же остановил игру и выписал Уэстбруку технический фол.
Уэстбрук завершил победный для «Денвера» матч с трипл-даблом – 12 очков, 14 передач и 10 подборов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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