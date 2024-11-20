Расселл Уэстбрук первым в истории НБА достиг отметки 200 трипл-даблов за карьеру
Расселл Уэстбрук оформил 200-й трипл-дабл за карьеру.
Разыгрывающий «Денвера» в матче с «Мемфисом» (122:110) записал на свой счет 12 очков (5 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач за 32 минуты.
Уэстбрук первым в истории НБА достиг отметки 200 трипл-даблов за карьеру. На втором месте по данному показателю легендарный Оскар Робртсон (181). Из действующих игроков в активе одноклубника Расса Николы Йокича 136 трипл-даблов.
Уэстбрук оформил первый для себя трипл-дабл в сезоне-24/25.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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