Расселл Уэстбрук первым в истории НБА достиг отметки 200 трипл-даблов за карьеру

Расселл Уэстбрук оформил 200-й трипл-дабл за карьеру.

Разыгрывающий «Денвера » в матче с «Мемфисом» (122:110) записал на свой счет 12 очков (5 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач за 32 минуты.

Уэстбрук первым в истории НБА достиг отметки 200 трипл-даблов за карьеру. На втором месте по данному показателю легендарный Оскар Робртсон (181). Из действующих игроков в активе одноклубника Расса Николы Йокича 136 трипл-даблов.

Уэстбрук оформил первый для себя трипл-дабл в сезоне-24/25.