Уэстбрук – первый в истории НБА с 200 трипл-даблами

Празднование одного из вроде бы самых ярких статистических достижений в истории прошло довольно скромно.

Расселл Уэстбрук сфотографировался в классической позе Уилта Чемберлена – с мячом и листом бумаги, на котором написали «200».

И сказал несколько дежурных слов в самом конце послематчевого интервью (уже после того, как объяснил причины победы и отметил действия одноклубников): «Спасибо Всевышнему. Я очень благодарен, что могу играть достаточно хорошо, чтобы делать такое, что могу соревноваться на высочайшем уровне. Благодарен за очень многое и особенно за такой день, как сегодня. Я также хотел бы вспомнить всех тех, кто делали это до меня».

За 32 минуты на паркете он набрал 12 очков, 14 передач и 10 подборов и поучаствовал в победе над «Мемфисом» – 122:110.

И, наверное, единственное, что привлекло внимание к очередному достижению разыгрывающего – это то, что он вообще достиг этой круглой цифры. В сезоне-2021/22 Уэстбрук попал в «Лейкерс», когда у него было 184 трипл-дабла, и тогда его карьера резко пошла на спад – он очутился сначала на скамейке, а потом и вовсе в «Клипперс», где смог сделать лишь один трипл-дабл. В «Денвере» к этому тоже ничего не располагало, и вот сейчас лишь благодаря тому, что Никола Йокич пропускает матчи по семейным обстоятельствам, у 36-летнего защитника появилась возможность много времени провести на площадке и чаще работать с мячом.

Так долгожданные 200 трипл-даблов были наконец-то пробиты.

Удивительно, но именно самого Уэстбрука критикуют за то, что он так или иначе сделал все, чтобы трипл-даблы потеряли тот магический ореол, который у них был во времена Мэджика Джонсона и Джейсона Кидда. Тогда-то трипл-дабл считался показателем, иллюстрирующим всестороннее влияние баскетболиста на результат.

На счету Уэстбрука 200 трипл-даблов, в этих 200 матчах его команды одержали 147 побед, это 74% (если что, у Леброна Джеймса это 77%, у Мэджика Джонсона – 78%). Вот только, несмотря на это, разыгрывающий стал олицетворением статистической девальвации в лиге и дискредитации трипл-даблов как бессмысленного набора цифр, за которым уже не стоит то подтверждение былой универсальности.

«Впечатляет ли меня то, что Расселл Уэстбрук стал королем трипл-даблов в НБА? Вообще не впечатляет, – когда-то сформулировал журналист Бен Маллер. – Я не впечатлен, потому что это дутый рекорд. Помню, когда Уэстбрук шел к трипл-даблу в среднем за сезон, начали появляться ролики, где его партнеры шарахались от подборов как от ручных гранат. Стивен Адамс вполне мог взять отскок, но если Уэстбрук был рядом, то центровой отходил в сторону и помогал Уэстбруку идти к своей цели. Очень сложно воспринимать такие достижения всерьез, когда видишь, что все партнеры только и думают о цифрах лидера. Уэстбрук – это статистический бандит, которого с головы до ног обсасывает пресса . Его достижение обесценено всеми этими сомнительными трипл-даблами, которые он сделал в Оклахоме».

На самом деле, Уэстбрук тут, конечно, ни при чем. Он просто лучше всех выразил те изменения, которые произошли в баскетболе за последнее десятилетие.

Число трипл-даблов в лиге существенно выросло, и произошло это по ряду очевидных причин.

Во-первых, это стремительный рост трехочковых.

Трехочковые – это почти всегда мячи, реализованные после передачи (обычно больше 80% дальних попаданий в среднем следуют после передачи). Отсюда – вдобавок еще и то, что современные статистики гораздо охотнее дают ассисты, оставляя их в силе и после того, как игрок, принявший мяч, пошел в проход – логичное увеличение передач в протоколе.

Во-вторых, это акцент на маленьких пятерках в современном баскетболе.

Современная лига стремится к полному раскрытию площадок – и в смысле стремительных переходов из защиты в атаку, и в смысле игры файв-аут в позиционном нападении. Старорежимные центровые, которые раньше отвечали почти за 40% подборов и специализировались на этом элементе, практически вымерли. Теперь клубы стараются больше играть маленькими универсальными пятерками, что ведет к перераспределению отскоков между остальными игроками.

Все больше подборов достается краям и даже защитникам. Скажем, Уэстбрук в лучшие годы брал почти 17% командных подборов, тогда как у гигантского Мэджика Джонсона, сыгравшего на месте центрового в финале, было 13%.

В-третьих, увеличение темпа.

В начале нулевых у команды в среднем было около 90 владений за один матч. В сезоне-2019/20 это количество выросло до 100 владений за матч (99 – в сезоне-2024/2025).

Это привело к тому, что даже с уменьшением игрового времени у игроков появилось преимущество по владениям, что подразумевало увеличение всех показателей. Оскар Робертсон установил свой рекорд по трипл-даблам в среднем по регулярке, когда находился на паркете 44,3 минуты. Расселл Уэстбрук повторил его достижение, но присутствовал на площадке всего 34,4 минуты за матч.

В-четвертых, есть исследования, доказывающие, что искусственно набивать трипл-даблы стали чаще.

Последние годы игроки, у которых набирается 8+ подборов и 8+ передач, находят способы так или иначе добраться до трипл-дабла. Благо добыть лишний отскок или лишний ассист теперь стало намного проще.

В крайнем случае всегда можно извиниться перед болельщиками, как на днях сделал Донован Митчелл.

Уэстбрук таким образом просто стал символом всех этих изменений. Все они словно специально были придуманы для гиператлетического защитника. Он наслаждался увеличивающимися скоростями. Тактика «Оклахомы» была специально построена на том, чтобы Уэстбрук хватал подбор и быстрее разгонял отрыв. Он бесстрашно пер под щит и раскрывал площадку для трехочковых или скидок на Стивена Адамса. Он много держал мяч и всегда был невероятно агрессивен. И да, его энергии хватало и на то, чтобы немного скорректировать себе статистику искусственным образом, когда это было необходимо.

Как итог, Уэстбрук превратился в короля трипл-даблов – переписал почти все известные достижения, связанные с этой некогда приводящей в восторг метрикой. В 2021 году он побил рекорд Оскара Робертсона по общему числу трипл-даблов. Он стал первым игроком с начала 60-х, который делал в среднем трипл-дабл на протяжении всего сезона, а затем повторил это еще три раза. Он установил рекорд по количеству трипл-даблов за сезон – 42 в сезоне-2016/2017, когда он получил MVP.

Это до сих пор уникально. Лишь 6 игроков в истории баскетбола достигли цифры в 100 трипл-даблов за карьеру. Помимо Уэстбрука, это Оскар Робертсон (181 трипл-дабл), Мэджик Джонсон (138 трипл-даблов), Никола Йокич (136 трипл-даблов), Леброн Джеймс (117 трипл-даблов) и Джейсон Кидд (107 трипл-даблов) .

Феноменальная универсальность Уэстбрука не подвергается сомнению.

Получается, что трипл-даблы Уэстбрука уникальны, по большей части ассоциируются с победами, все так же воплощают всеобъемлющее влияние на игру .

Однако никакого пиетета больше не вызывают.

Объясняется это тремя обстоятельствами.

1. В современном баскетболе произошла девальвация статистики.

С каждым годом команды показывают все более эффективную игру в нападении, в связи с чем увеличиваются все показатели – от процента попаданий до трипл-даблов.

И очевидно, что происходит это не столько из-за технического прогресса игроков, сколько из-за изменений в правилах, лимитирующих возможности защиты.

Сложно убедить кого-либо, что Расселл Уэстбрук круче Мэджика Джонсона, Оскара Робертсона или Джейсона Кидда.

2. Универсальность Уэстбрука избирательна и так и не привела к большим победам – победам хотя бы в плей-офф, не говоря уже о каких-то трофеях.

У разыгрывающего очень ловко получалось оформлять вот эту линейку 10+-10+-10+. Однако рядом с ней была посредственная бросковая эффективность, чудовищное число потерь и беззаботная защита (в какой-то момент карьеры через Уэстбрука набирали очки почти с таким же процентом, как из открытых позиций).

Статистические рекорды нельзя отмечать, когда за ними не стоит каких-то реальных достижений. А Уэстбрук так и не преодолел первый раунд, когда рядом с ним не было Кевина Дюрэнта или Джеймса Хардена.

3. Противоречивая фигура Уэстбрука.

Наверное, если бы 200 трипл-даблов пробил Леброн Джеймс, к этому достижению относились бы иначе. В нем виделась бы некая солидность.

Уэстбрук же – едва не самый критикуемый баскетболист XXI столетия, который раздражает примерно всем: низким игровым интеллектом, промахами под щитом, спорным выбором бросков, отнимаемыми у партнеров подборами, желанием набить себе статистику перехватов и, как следствие, позиционными ошибками и так далее и тому подобное.

Из-за всего этого празднование 200-го трипл-дабла и проходит в многозначительной тишине.

Теперь гораздо более интересно, вернется ли когда-нибудь к трипл-даблам их былая магия.

В ближайшие 6-7 лет Уэстбрука наверняка обойдут.

Никола Йокич тоже штампует трипл-даблы – у него их уже 136. И расстояние до Уэстбрука он может закрыть уже в следующем сезоне (серб делает больше 25 за сезон последние два года и уже за первые три недели нового чемпионата отметился 5 штуками).

Не так уж далеко и Лука Дончич, у которого сейчас 77 трипл-даблов. Словенцу только 25 лет, и он производит по 20 штук за сезон.

Как минимум, тогда трипл-даблы вновь будут ассоциироваться с теми, кто находится в лиге на первых ролях и подтверждает это участием в финалах. Возможно, это в какой-то степени реабилитирует и историческое наследие самого Расселла Уэстбрука.

Фото: Gettyimages.ru /Justin Ford, Matthew Stockman, Dustin Bradford