Джулиан Стротер о 200 трипл-даблах Уэстбрука: «Мне бы просто 200 матчей отыграть»

Джулиан Стротер отдал должное Расселлу Уэстбруку.

Разыгрывающий «Денвера » в матче с «Мемфисом» (122:110) записал на свой счет 12 очков (5 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач за 32 минуты.

Уэстбрук первым в истории НБА достиг отметки 200 трипл-даблов за карьеру.

«Это трудно выразить словами. Двести трипл-даблов – это много. Мне бы просто 200 матчей отыграть за всю карьеру», – признался 22-летний Стротер.