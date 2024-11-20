Джулиан Стротер о 200 трипл-даблах Уэстбрука: «Мне бы просто 200 матчей отыграть»
Джулиан Стротер отдал должное Расселлу Уэстбруку.
Разыгрывающий «Денвера» в матче с «Мемфисом» (122:110) записал на свой счет 12 очков (5 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач за 32 минуты.
Уэстбрук первым в истории НБА достиг отметки 200 трипл-даблов за карьеру.
«Это трудно выразить словами. Двести трипл-даблов – это много. Мне бы просто 200 матчей отыграть за всю карьеру», – признался 22-летний Стротер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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