Виталий Фридзон о Кубке Дружбы: «Сейчас важны любые турниры. Главное — играть, а не сидеть взаперти»
«Желаю нашим ребятам удачи, интересной борьбы и побед. Возможностей соперников не знаю, не сталкивался с ними раньше. Но надеюсь, что эти игры станут прекрасным праздником.
Очень важно, что наша сборная играет, а Российская федерация баскетбола в это непростое время организует матчи для национальной команды. Сейчас важны любые турниры. Нужна игровая практика, главное — играть, соревноваться, а не сидеть взаперти.
Как бы оценили уровень нашей сборной?
Не могу этого сделать, поскольку команда не выступает на международных соревнованиях. В последний раз ребята играли три месяца назад, к тому же сейчас вызвали много новых игроков. Когда вернемся на международную арену, тогда и будем говорить об уровне, — сказал бронзовый призер Олимпийских игр.
Кубок Дружбы пройдет 22–24 ноября в Москве. Сборная России в пятницу сыграет с командой Туниса, в воскресенье — против сборной Ливии.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий