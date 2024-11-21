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Виталий Фридзон о Кубке Дружбы: «Сейчас важны любые турниры. Главное — играть, а не сидеть взаперти»

Виталий Фридзон отметил, что Кубок Дружбы будет полезен для сборной России.

«Желаю нашим ребятам удачи, интересной борьбы и побед. Возможностей соперников не знаю, не сталкивался с ними раньше. Но надеюсь, что эти игры станут прекрасным праздником.

Очень важно, что наша сборная играет, а Российская федерация баскетбола в это непростое время организует матчи для национальной команды. Сейчас важны любые турниры. Нужна игровая практика, главное — играть, соревноваться, а не сидеть взаперти.

Как бы оценили уровень нашей сборной?

Не могу этого сделать, поскольку команда не выступает на международных соревнованиях. В последний раз ребята играли три месяца назад, к тому же сейчас вызвали много новых игроков. Когда вернемся на международную арену, тогда и будем говорить об уровне, — сказал бронзовый призер Олимпийских игр.

Кубок Дружбы пройдет 22–24 ноября в Москве. Сборная России в пятницу сыграет с командой Туниса, в воскресенье — против сборной Ливии.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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